Українська ППО вночі знищила 14 "шахедів"

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що російський ворог запустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" і 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з окупованого Криму. Також РФ намагалася атакувати 20 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із Курської області.

У результаті бойової роботи сили ППО знищили 14 "шахедів" в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.

"Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БПЛА не досягли своїх цілей", - додав Олещук.

Пізніше у Повітряних силах уточнили, що російські бійці запускали безпілотники типу Shahed-131/136 не з Курської області, а з району Приморсько-Ахтарська та мису Чауда.