Українська ППО вночі знищила 14 "шахедів"
У ніч проти 10 липня російська окупаційна армія атакувала територію України ракетами та ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 14 БПЛА
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що російський ворог запустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" і 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з окупованого Криму. Також РФ намагалася атакувати 20 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із Курської області.
У результаті бойової роботи сили ППО знищили 14 "шахедів" в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.
"Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БПЛА не досягли своїх цілей", - додав Олещук.
Пізніше у Повітряних силах уточнили, що російські бійці запускали безпілотники типу Shahed-131/136 не з Курської області, а з району Приморсько-Ахтарська та мису Чауда.
- Вночі російсько-окупаційні війська атакували Україну безпілотниками. Вибухи, зокрема, лунали на Рівненщині. Там поцілили в енергооб'єкт.
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