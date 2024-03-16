Українська ППО вночі знищила 2 ворожі "шахеди"
У ніч проти 16 березня російські окупанти намагалися вкотре атакувати територію України ударними БПЛА. Українські сили ППО знищили у небі 2 безпілотники
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що російські терористи запустили по Україні два ударні безпілотники типу Shahed.
"У ніч на 16 березня 2024 року Силами оборони України знищено 2 із 2 ударних БПЛА типу Shahed на Харківщині.
- Російські війська зранку п'ятниці, 15 березня, атакували Одесу ракетами: серед 20 загиблих - медик і рятувальник, які приїхали надавати допомогу після першого вибуху, загалом постраждали 75 людей.
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