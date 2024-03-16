Українська ППО вночі знищила 2 ворожі "шахеди"

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що російські терористи запустили по Україні два ударні безпілотники типу Shahed.

"У ніч на 16 березня 2024 року Силами оборони України знищено 2 із 2 ударних БПЛА типу Shahed на Харківщині.