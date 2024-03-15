РФ атакувала Одесу ракетами: є постраждалі
Російські війська зранку п'ятниці, 15 березня, атакували Одесу ракетами, внаслідок чого постраждали люди
Про це повідомили Повітряні Сили.
У ПС о 11:04 заявили про ракету на місто.
"Загроза балістики для південних областей. Тривогу не ігноруємо", - додали згодом військові.
В ОВА закликали бути в укриттях. За даними Суспільне.Одеса, в місті пролунало мінімум 4 вибухи.
Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали люди.
"На місці працюють всі відповідні служби. Дані уточнюються", - додав він.
- 9 березня окупанти випустили з літака тактичної авіації ворожу ракету Х-31 у напрямку Одеської області. Ворожа ціль влучила у поле.
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