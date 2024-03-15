РФ атакувала Одесу ракетами: є постраждалі

Про це повідомили Повітряні Сили.

У ПС о 11:04 заявили про ракету на місто.

"Загроза балістики для південних областей. Тривогу не ігноруємо", - додали згодом військові.

В ОВА закликали бути в укриттях. За даними Суспільне.Одеса, в місті пролунало мінімум 4 вибухи.

Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали люди.

"На місці працюють всі відповідні служби. Дані уточнюються", - додав він.