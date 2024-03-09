Ранком Росія вдарила ракетою Х-31 по Одещині

Про це пишуть Сили оборони.

"З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випущено ракету Х-31, яка влучила в поле, поза межами населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди та інфраструктура не постраждали.