Ранком Росія вдарила ракетою Х-31 по Одещині
Російські окупанти вранці випустили з літака тактичної авіації ворожу ракету Х-31 у напрямку Одеської області. Ворожа ціль влучила у поле
Про це пишуть Сили оборони.
"З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випущено ракету Х-31, яка влучила в поле, поза межами населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що люди та інфраструктура не постраждали.
- Ввечері п'ятниці, 8 березня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку. У Дніпропетровській області є влучання по промисловому підприємству.
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