Від пуску з "Іскандер-М" до влучання є близько 300 секунд, а виявляють ракету не одразу, - військовий експерт Катков

Про це він заявив у етері Еспресо.

Стосовно часу підльоту снарядів випущених з російського оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М", Катков сказав: "Зазвичай, коли мова йде про атаку балістичними ракетами, то підльотний час вимірюється у 300 секунд на дальності 300 км - середній. Тому що вона, знов таки, летить по балістичній траєкторії залежно з якого району. У будь-якому випадку мова йде про декілька сотень секунд, тобто декілька хвилин".

Експерт пояснив, що йдеться про час з моменту вильоту ракети, а не виявлення чи увімкнення повітряної тривоги.

"Тобто від цих умовних 300 секунд треба відняти час, який йде на виявлення повітряної цілі, передачу команди на оголошення повітряної тривоги й в цілому залишається, об'єктивно, у кращому випадку може хвилина. Доволі часто бувають ситуації, коли вже, наприклад, по столиці спочатку працюють засоби протиповітряної, протиракетної оборони й вже на фоні цього оголошують повітряну тривогу", - сказав Катков.

Головний редактор Defence Express додав, що ракети з іскандерів можуть збивати Patriot та SAMP/T, які нині в Україні є в обмеженій кількості.