Від пуску з "Іскандер-М" до влучання є близько 300 секунд, а виявляють ракету не одразу, - військовий експерт Катков
Головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков зазначив, що час для виявлення та реагування на балістичні ракети "Іскандер-М" є критично коротким
Про це він заявив у етері Еспресо.
Стосовно часу підльоту снарядів випущених з російського оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М", Катков сказав: "Зазвичай, коли мова йде про атаку балістичними ракетами, то підльотний час вимірюється у 300 секунд на дальності 300 км - середній. Тому що вона, знов таки, летить по балістичній траєкторії залежно з якого району. У будь-якому випадку мова йде про декілька сотень секунд, тобто декілька хвилин".
Експерт пояснив, що йдеться про час з моменту вильоту ракети, а не виявлення чи увімкнення повітряної тривоги.
"Тобто від цих умовних 300 секунд треба відняти час, який йде на виявлення повітряної цілі, передачу команди на оголошення повітряної тривоги й в цілому залишається, об'єктивно, у кращому випадку може хвилина. Доволі часто бувають ситуації, коли вже, наприклад, по столиці спочатку працюють засоби протиповітряної, протиракетної оборони й вже на фоні цього оголошують повітряну тривогу", - сказав Катков.
Головний редактор Defence Express додав, що ракети з іскандерів можуть збивати Patriot та SAMP/T, які нині в Україні є в обмеженій кількості.
- Нагадаємо, російські війська зранку п'ятниці, 15 березня, атакували Одесу ракетами: серед 16 загиблих медик та рятувальник, які приїхали надавати допомогу після першого вибуху, 55 людей поранено.
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