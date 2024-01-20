Українська ППО знищила вночі 4 із 7 БПЛА

Про це пишуть Повітряні сили.

"У ніч на 20 січня 2024 року окупанти атакували 7 ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська РФ та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з ТОТ Луганської області по Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 4 ворожі дрони. Ще три не досягли своїх цілей.

Протиповітряна оборона працювала в межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей.