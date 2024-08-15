Українське довкілля зазнало збитків на понад $60 млрд через повномасштабну агресію РФ
Наразі зафіксовано понад 5,5 тис. злочинів РФ проти довкілля України, яке зазнало збитків на понад $60 млрд через повномасштабну російську агресію
Про це заявив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець на спільному брифінгу з очільником Одеської ОВА Олегом Кіпером і міністром навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку, передає Укрінформ.
"На сьогодні вже маємо понад 5,5 тисячі таких випадків злочинів проти українського довкілля з боку ворога. Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів США, і ця цифра, на жаль, тільки зростає", - наголосив Стрілець.
Також він підкреслив, що наслідки екологічних злочинів поширюються також на інші країни, зокрема, на Румунію і Молдову. Як приклад, міністр захисту довкілля навів пожежу в одному з портів Одеської області, дим від якої забруднив повітря на території Молдови.
"Це транскордонний вплив, і це абсолютно інша відповідальність. Обраховуючи такі збитки, я думаю, що не тільки Україна буде мати право на відшкодування внаслідок збройної агресії в майбутньому", - висловився Стрілець.
- 2 липня стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія завдавала екологічної шкоди річці Сіверський Донець у Луганській області.
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