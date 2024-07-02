Злочини РФ проти екології: окупанти завдали шкоди річці Сіверський Донець на суму 1,9 млрд гривень

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За підрахунками Державної екологічної інспекції в Луганській області, наразі ці збитки становлять 1,9 млрд грн.

"Агресором зруйновано мостові переправи через річку Сіверський Донець, частини яких потрапили до її русла. Загалом до водних об’єктів Луганської області потрапило 15 450 тонн уламків мостів та інших переправ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у Державній екологічній інспекції, завдані водним об’єктам Луганської області від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збитки склали близько 4,2 млрд грн.