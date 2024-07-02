Злочини РФ проти екології: окупанти завдали шкоди річці Сіверський Донець на суму 1,9 млрд гривень
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія завдавала екологічної шкоди річці Сіверський Донець у Луганській області
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За підрахунками Державної екологічної інспекції в Луганській області, наразі ці збитки становлять 1,9 млрд грн.
"Агресором зруйновано мостові переправи через річку Сіверський Донець, частини яких потрапили до її русла. Загалом до водних об’єктів Луганської області потрапило 15 450 тонн уламків мостів та інших переправ", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у Державній екологічній інспекції, завдані водним об’єктам Луганської області від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збитки склали близько 4,2 млрд грн.
- 14 червня повідомлялось, що на Харківщині відновили рух мостом через річку Сіверський Донець. Його підірвали ще в лютому 2022 року під час наступу РФ.
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