Українські артилеристи мають достатню кількість снарядів для відбиття атак на Харківщині, - Reuters
Українські військовослужбовці, які керують гаубицею на Харківському напрямку, підтвердили зменшення дефіциту артилерійських снарядів на фронті
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що у північних районах Харківської області ведуться більш інтенсивні бойові дії, ніж було біля Бахмута в 2023 році.
"Цілодобово, їхня піхота йде, ми продовжуємо відбивати їх атаки. Принаймні намагаємося. Коли є можливість, ми їх збиваємо. Раніше ми стояли в районі Бахмута, зараз нас перекинули сюди. Тут набагато "гарячіше". Там у нас не було снарядів. Тут хоч снаряди є, почали завозити", - заявив стрілець 92-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Павло.
- Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше за два роки війни бійцям на фронті вистачає артилерійських снарядів.
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