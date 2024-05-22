Українські артилеристи мають достатню кількість снарядів для відбиття атак на Харківщині, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у північних районах Харківської області ведуться більш інтенсивні бойові дії, ніж було біля Бахмута в 2023 році.

"Цілодобово, їхня піхота йде, ми продовжуємо відбивати їх атаки. Принаймні намагаємося. Коли є можливість, ми їх збиваємо. Раніше ми стояли в районі Бахмута, зараз нас перекинули сюди. Тут набагато "гарячіше". Там у нас не було снарядів. Тут хоч снаряди є, почали завозити", - заявив стрілець 92-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Павло.