Українські дипломати працюють над поверненням на Батьківщину українців, які після депортації з РФ перебувають на кордоні з Грузією, - Зеленський

Про це він написав у своєму telegram-каналі, посилаючись на доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

За його словами, йдеться, зокрема, про українців, яких звільняють із тюрем і таборів на контрольованій Росією території та фактично "викидають" на кордон із Грузією.

Президент наголосив, що РФ не узгоджувала ці дії ні з грузинською, ні з українською сторонами.

"Українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян нашої держави в Україну", - додав Зеленський.