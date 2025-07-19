Українські дипломати працюють над поверненням на Батьківщину українців, які після депортації з РФ перебувають на кордоні з Грузією, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські дипломати працюють над організацією повернення на Батьківщину українських громадян, яких Росія без документів вивезла до грузинського кордону
Про це він написав у своєму telegram-каналі, посилаючись на доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
За його словами, йдеться, зокрема, про українців, яких звільняють із тюрем і таборів на контрольованій Росією території та фактично "викидають" на кордон із Грузією.
Президент наголосив, що РФ не узгоджувала ці дії ні з грузинською, ні з українською сторонами.
"Українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян нашої держави в Україну", - додав Зеленський.
- Раніше МЗС України повідомляло, що на російсько-грузинському кордоні утримують у неналежних умовах громадян України, котрих депортували з РФ після відбуття покарання на її території.
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