Українські кіберфахівці зупинили роботу провайдера банків РФ, - Мінцифри
Українська IT-армія зупинила роботу основного провайдера банків РФ — тепер установи не можуть надавати росіянам деякі послуги
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Зазначено, що протягом кількох днів у системі основного постачальника комунікацій російських банків "Мастертел" спостерігаються збої.
Зокрема Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ не можуть надавати громадянам РФ частину своїх послуг, оскільки сервіси установ не працюють.
"Завдяки операції кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій", - наголошують у Мінцифри.
- 30 березня стало відомо, що українські хакери одною атакою завдали Росії збитків більш ніж на $12 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.46 Купівля 40.46Продаж 41.02
- EUR Купівля 43.68Продаж 44.46
- Актуальне
- Важливе