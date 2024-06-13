Українські кіберфахівці зупинили роботу провайдера банків РФ, - Мінцифри

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначено, що протягом кількох днів у системі основного постачальника комунікацій російських банків "Мастертел" спостерігаються збої.

Зокрема Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ не можуть надавати громадянам РФ частину своїх послуг, оскільки сервіси установ не працюють.

"Завдяки операції кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій", - наголошують у Мінцифри.