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Українські кіберфахівці зупинили роботу провайдера банків РФ, - Мінцифри

13 червня, 2024 четвер
20:02
Війна з Росією кібератака

Українська IT-армія зупинила роботу основного провайдера банків РФ — тепер установи не можуть надавати росіянам деякі послуги

Зміст

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначено, що протягом кількох днів у системі основного постачальника комунікацій російських банків "Мастертел" спостерігаються збої.

Зокрема Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ не можуть надавати громадянам РФ частину своїх послуг, оскільки сервіси установ не працюють.

"Завдяки операції кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій", - наголошують у Мінцифри.

  • 30 березня стало відомо, що українські хакери одною атакою завдали Росії збитків більш ніж на $12 млрд.
Теги:
Україна
Росія
Технології
хакер
кібератаки
хакерські атаки
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