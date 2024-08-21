"Українські терористичні батальйони вбивають мирних жителів РФ": фейки іноземних ЗМІ за 21 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 21 серпня у світі з'явилися дезінформація і фейк.

Фейк: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Українські терористичні батальйони вбивають мирних жителів Росії. Невинне населення Донбасу переживало це протягом десятиліття. Тепер весь світ може на власні очі побачити терор українських "героїв" за підтримки НАТО".

Спростування: Боуз ретранслює фейки роспропаганди про буцімто вбивства цивільних під час Курської операції, щоб дискредитувати ЗСУ в очах росіян та світу. Насправді ж українські військові суворо дотримуються законів і звичаїв війни та міжнародного гуманітарного права під час виконання завдань у Курській області.

Дезінформація: У статті з заголовком "Чому Україна може хотіти, щоб Росія застосувала ядерну зброю" автор для інтернет-видання Zero Hedge написав: "Україна все ще програє Росії, попри її підступну атаку в Курську, тому її керівництво могло розрахувати, яким би ірраціональним це не здавалося об'єктивним спостерігачам, спровокувати Росію на підвищення ставок до такого рівня".

Спростування: Україна, на відміну від Росії, не прагне ескалації війни, тим паче ядерної. Такими заявами автор сприяє пропагандистській кампанії Кремля, спрямованій на демонізацію України та перекладання на неї провини за буцімто ескалацію війни.