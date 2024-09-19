Українські удари по військових складах РФ можуть змінити весь театр бойових дій, - ISW
Аналітики ISW вважають, що атаки ЗСУ по тилових логістичних об'єктах на території Росії спричинять ширший оперативний тиск на російську армію
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Як зазначають аналітики, неодноразові удари по складах боєприпасів у Росії можуть змусити російське військове командування прийняти аналогічне рішення щодо реорганізації та розосередження систем підтримки та матеріально-технічного забезпечення всередині Росії, щоб пом’якшити наслідки таких атак.
Зазначається, що зняття обмежень на використання західних систем і продовження розвитку власних ударних можливостей України на великій відстані можуть дозволити українським силам ефективніше використовувати вразливі місця Росії.
"Українські удари по об’єктах у Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій в Україні, якщо українські сили матимуть техніку, можливості та дозвіл на проведення такої кампанії ударів по матеріально-технічних і допоміжних об’єктах у Росії в масштабі", - вважають аналітики.
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