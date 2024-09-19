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Головна Війна з Росією Українські удари по військових складах РФ можуть змінити весь театр бойових дій, - ISW

Українські удари по військових складах РФ можуть змінити весь театр бойових дій, - ISW

Катерина Єсікова
19 вересня, 2024 четвер
06:41
Війна з Росією

Аналітики ISW вважають, що атаки ЗСУ по тилових логістичних об'єктах на території Росії спричинять ширший оперативний тиск на російську армію

Зміст

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Як зазначають аналітики, неодноразові удари по складах боєприпасів у Росії можуть змусити російське військове командування прийняти аналогічне рішення щодо реорганізації та розосередження систем підтримки та матеріально-технічного забезпечення всередині Росії, щоб пом’якшити наслідки таких атак.

Зазначається, що зняття обмежень на використання західних систем і продовження розвитку власних ударних можливостей України на великій відстані можуть дозволити українським силам ефективніше використовувати вразливі місця Росії.

"Українські удари по об’єктах у Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій в Україні, якщо українські сили матимуть техніку, можливості та дозвіл на проведення такої кампанії ударів по матеріально-технічних і допоміжних об’єктах у Росії в масштабі", - вважають аналітики.

  • У ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області внаслідок атаки безпілотників почалася пожежа й детонація на складі з боєприпасами. В регіоні оголосили частково евакуацію населення.
  • Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що вибухів такої потужності, які відбулись 18 вересня у Тверській області, у світовій військовій історії не було.

Теги:
Росія
російська армія
ЗСУ
безпілотник
ракетний удар
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