Українські удари по військових складах РФ можуть змінити весь театр бойових дій, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Як зазначають аналітики, неодноразові удари по складах боєприпасів у Росії можуть змусити російське військове командування прийняти аналогічне рішення щодо реорганізації та розосередження систем підтримки та матеріально-технічного забезпечення всередині Росії, щоб пом’якшити наслідки таких атак.

Зазначається, що зняття обмежень на використання західних систем і продовження розвитку власних ударних можливостей України на великій відстані можуть дозволити українським силам ефективніше використовувати вразливі місця Росії.

"Українські удари по об’єктах у Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій в Україні, якщо українські сили матимуть техніку, можливості та дозвіл на проведення такої кампанії ударів по матеріально-технічних і допоміжних об’єктах у Росії в масштабі", - вважають аналітики.