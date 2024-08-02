Українські війська поповнилися новою бронемашиною "Джура", - Міноборони
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль "Джура"
Про це повідомляє Міноборони.
Зазначається, що бронеавтомобіль "Джура" має шасі Toyota Land Cruiser 70, на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу. За даними Міністерства, він є компактним, з відносно невеликою масою, що полегшує його прохідність.
"Залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення", - йдеться у повідомленні.
Так, відповідну бронемашину можна використовувати у різних цілях - для розвідки та патрулювання, для виконання завдань логістики або ж проведення евакуації поранених.
- 31 липня стало відомо, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.
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