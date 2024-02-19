"Українські військові закликали ЗСУ скласти зброю та не чинити опір армії РФ", - у TikTok шириться новий російський фейк
У соцмережі TikTok поширюють новий російський фейк, що нібито одна із бригад Сил територіальної оборони ЗСУ закликає інших військових складати зброю
Про це пише Центр стратегічних комунікацій.
Зазначається, що це начебто військовослужбовці 119-ї окремої бригади ТРО записали відео з закликом до військових з інших бригад скласти зброю та перестати обороняти Україну від російських окупантів.
У SPRAVDI повідомили, що 119 бригада спростувала фейк: "Особи, зображені у цьому відео, ніколи не були і не є членами нашої бригади! Вони не мають жодного стосунку до нашого війська, інших складових Сил оборони України".
Фото: SPRAVDI
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