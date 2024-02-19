"Українські військові закликали ЗСУ скласти зброю та не чинити опір армії РФ", - у TikTok шириться новий російський фейк

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

Зазначається, що це начебто військовослужбовці 119-ї окремої бригади ТРО записали відео з закликом до військових з інших бригад скласти зброю та перестати обороняти Україну від російських окупантів.

У SPRAVDI повідомили, що 119 бригада спростувала фейк: "Особи, зображені у цьому відео, ніколи не були і не є членами нашої бригади! Вони не мають жодного стосунку до нашого війська, інших складових Сил оборони України".

Фото: SPRAVDI