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Війна з Росією: хроніка
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"Війна почалася через відмову України виконувати Мінські угоди", - росіяни поширюють новий фейк

18 лютого, 2024 неділя
12:03
Війна з Росією фейк

Російські пропагандистські ЗМІ поширюють новий фейк про так звану причину початку повномасштабної війни в Україні

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

"Війна почалася через те, що Україна відмовилася виконувати мінські угоди", - такий фейк поширюють росіяни. 

Ворожі ЗМІ називають нібито невиконання Україною мінських домовленостей "тригером для початку СВО" та поширюють відповідну заяву Путіна. 

"Саме Росія порушувала мінські угоди, зокрема, російські солдати порушували режим припинення вогню на лінії зіткнення. Це визнавали та засуджували глави МЗС країн G7", - пишуть у SPRAVDI.

У ЄС також визнали, що повномасштабна війна, яку почала Росія 24 лютого 2022 року не була спровокованою і не може бути виправданою.

Такою ж була і війна на сході України, яку росія розвʼязала ще у 2014 році.

Фото: SPRAVDI

  • 16 лютого російська пропаганда запустила фейк, нібито Україна перепродує зброю, яку отримує від США.
  • 17 лютого російська пропаганда запустила новий фейк, нібито НАТО збирається захопити Арктику та Україну.
  • 17 лютого російські пропагандисти поширювали фейкову інформацію про те, що нібито ООН намагається триматися подалі від розслідування катастрофи літака Іл-76.
Теги:
Україна
Росія
фейк
Мінські угоди
пропаганда
російські фейки
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