"Війна почалася через відмову України виконувати Мінські угоди", - росіяни поширюють новий фейк

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

"Війна почалася через те, що Україна відмовилася виконувати мінські угоди", - такий фейк поширюють росіяни.

Ворожі ЗМІ називають нібито невиконання Україною мінських домовленостей "тригером для початку СВО" та поширюють відповідну заяву Путіна.

"Саме Росія порушувала мінські угоди, зокрема, російські солдати порушували режим припинення вогню на лінії зіткнення. Це визнавали та засуджували глави МЗС країн G7", - пишуть у SPRAVDI.

У ЄС також визнали, що повномасштабна війна, яку почала Росія 24 лютого 2022 року не була спровокованою і не може бути виправданою.

Такою ж була і війна на сході України, яку росія розвʼязала ще у 2014 році.

Фото: SPRAVDI