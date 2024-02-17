"ООН тримається подалі від розслідування катастрофи Іл-76": пропагандисти поширюють новий фейк
Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про те, що нібито ООН намагається триматися подалі від розслідування катастрофи літака Іл-76
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"В ООН не втручаються у справу про збиття російського Іл-76, адже розуміють, що висновки розслідування будуть неприємними для Києва", - такі наративи поширюють із посиланням на першого заступника постпреда РФ при ООН.
Насправді саме Росія не допускає представників ООН до місця авіатрощі Іл-76 та всіляко перешкоджає й відмовляє в об'єктивному міжнародному розслідуванні.
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У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76.
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У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.
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Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у знищенні якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.
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У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. У ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
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Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених у російському Іл-76.
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.
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При цьому президент РФ Володимир Путін сказав, буцімто літак Іл-76 збили системою Patriot.
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