"ООН тримається подалі від розслідування катастрофи Іл-76": пропагандисти поширюють новий фейк

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"В ООН не втручаються у справу про збиття російського Іл-76, адже розуміють, що висновки розслідування будуть неприємними для Києва", - такі наративи поширюють із посиланням на першого заступника постпреда РФ при ООН.

Насправді саме Росія не допускає представників ООН до місця авіатрощі Іл-76 та всіляко перешкоджає й відмовляє в об'єктивному міжнародному розслідуванні.