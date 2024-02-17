"НАТО збирається захопити Арктику та Україну": росіяни запустили новий фейк
Російська пропаганда запустила новий фейк, нібито НАТО збирається захопити Арктику та Україну
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Справжня мета країн-членів Північноатлантичного Альянсу у межах навчань Steadfast Defender 2024 – це розв’язування Третьої світової, окупація Арктики та України", - це поширюють прокремлівські ресурси.
У Центрі наголошують, що насправді союзники по НАТО відпрацьовують нові оборонні стратегії на тих територіях, які, як вважають в Альянсі, Росія може використати для початку вторгнення.
"Легенда навчань передбачає перекидання сил із Північної Америки та інших частин Альянсу до Східної Європи – з метою створення здатності протистояти гіпотетичній широкомасштабній загрозі союзникам. Окрім того, на Вільнюському саміті НАТО влітку 2023 року країни-учасниці продовжили розробку нових оборонних концепцій", - пише SPRAVDI.
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