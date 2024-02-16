"Україна перепродує зброю, яку отримує від США": росіяни вигадали новий фейк
Російська пропаганда запустила фейк, нібито Україна перепродує зброю, яку отримує від США
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"В Україні розкрадають і перепродають на чорному ринку зброю, яку США передають для відбиття російської агресії", - про це з посиланням на звіт міноборони США пишуть проросійські псевдоЗМІ.
Насправді як з'ясували SPRAVDI, у січневому звіті генерального інспектора міноборони США немає жодних звинувачень у розкраданні та перепродажі зброї.
"У документі зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Пентагону не вдавалося належним чином відстежувати все американське обладнання. Серед причин – обмежена американська присутність в країні у зв'язку з евакуацією посольства США в Києві", - пише Центр.
- Росія намагається переконати світ, що президент Володимир Путін нібито прагне миру в Україні, на відміну від США. Так РФ хоче перекласти відповідальність за війну на Штати.
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