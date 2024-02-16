"Україна перепродує зброю, яку отримує від США": росіяни вигадали новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"В Україні розкрадають і перепродають на чорному ринку зброю, яку США передають для відбиття російської агресії", - про це з посиланням на звіт міноборони США пишуть проросійські псевдоЗМІ.

Насправді як з'ясували SPRAVDI, у січневому звіті генерального інспектора міноборони США немає жодних звинувачень у розкраданні та перепродажі зброї.

"У документі зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Пентагону не вдавалося належним чином відстежувати все американське обладнання. Серед причин – обмежена американська присутність в країні у зв'язку з евакуацією посольства США в Києві", - пише Центр.