"Генерал Залужний після своєї відставки подав таємничий знак": РФ поширює фейкову світлину у мережі

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"За кілька днів після оприлюднення указу президента Зеленського про відставку Залужного, колишній головнокомандувач ЗСУ подав зашифрований сигнал "до дій", - поширюють пропагандисти.

Для створення фейкової світлини РФ відфотошопила оригінальне фото з соцмереж президента України від 8 лютого, на якому зафіксовано рукостискання Зеленського і Залужного.