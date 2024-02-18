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"Генерал Залужний після своєї відставки подав таємничий знак": РФ поширює фейкову світлину у мережі

18 лютого, 2024 неділя
21:39
Війна з Росією Володимир Зеленський і Валерій Залужний

Пропагандистські тг-канали поширюють фейкову світлину, на якій колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито подав "таємничий знак"

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"За кілька днів після оприлюднення указу президента Зеленського про відставку Залужного, колишній головнокомандувач ЗСУ подав зашифрований сигнал "до дій", - поширюють пропагандисти.

Для створення фейкової світлини РФ відфотошопила оригінальне фото з соцмереж президента України від 8 лютого, на якому зафіксовано рукостискання Зеленського і Залужного.

  • Росія намагається переконати світ, що президент Володимир Путін нібито прагне миру в Україні, на відміну від США. Так РФ хоче перекласти відповідальність за війну на Штати.
Теги:
Україна
ЗСУ
фейк
пропаганда
Валерій Залужний
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