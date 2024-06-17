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Українські захисники за добу знищили 2 танки, 14 артсистем і понад 1000 окупантів
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1080 військових і десятки одиниць техніки російської окупаційної армії
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Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 527 390 (+1080) осіб,
- танків ‒ 7958 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 15 287 (+18) од,
- артилерійських систем – 13 927 (+14) од,
- РСЗВ – 1104 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 853 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 167 (+8) од,
- крилатих ракет ‒ 2296 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 991 (+24) од,
- спеціальної техніки ‒ 2337 (+12) од.
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