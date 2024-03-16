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Українських морпіхів очолить ректор Одеської військової академії Делятицький, - ЗМІ

16 березня, 2024 субота
21:34
Війна з Росією генерал-майор Дмитро Делятицький

Ректор Одеської військової академії генерал-майор Дмитро Делятицький пішов з посади: він очолить 30-й корпус української морської піхоти

Повідомлення про звільнення Делятицького з'явилося на facebook-сторінці Одеської військової академії. 

Генерал-майор подякував курсантам, військовослужбовцям рядового, сержантського, офіцерського та науково-викладацького складу за спільну службу та повідомив, що залишає академію та переходить на нове місце служби.  

"Протягом спільного часу нашої служби, ми пройшли довгий шлях від створення нових навчальних програм, кафедр та спеціалізацій до вдосконалення інфраструктури академії. Наші зусилля допомогли підготувати та виховати кращі кадри для нашої потужної військової сили. Наша академія продовжує бути відома своїми випускниками, які виявляють високий рівень професіоналізму, мужності та відданості народу України!", - наголосив він. 

За даними видання "Думськая", Делятицький очолить нещодавно сформований 30-й корпус морської піхоти. Він об'єднує усі наразі існуючі п'ять бригад цього роду військ.

Довідково. Дмитро Делятицький закінчив загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ за спеціальністю "Бойове застосування танкових підрозділів". Після навчання обіймав посаду командира взводу 1019-го окремого механізованого батальйону 127-ї механізованої бригади, а згодом був командиром роти цього ж батальйону. З 2004 по 2005 рік - командир роти 127-го окремого механізованого батальйону військ берегової оборони у Феодосії.

Надалі Делятицький служив офіцером відділу управління особового складу командування ВМС, був заступником командира 1-го окремого батальйону морської піхоти, начальником штабу, першим заступником, а пізніше командиром 81-го окремого батальйону логістики.

16 серпня 2012 року прийняв командування 1-м окремим батальйоном морської піхоти, який у 2014 році заблокували  військові РФ, вимагаючи здатися. Українські морпіхи відмовилися виконати ці вимоги, а Делятицький заявив, що він і всі його підлеглі залишаються вірними присязі українському народу. Після цього він потрапив у російський полон. 

Читайте також: Командир морпіхів розповів про кримський полон

У 2015 році Делятицький став командувачем 36-ї окремої бригади морської піхоти, у 2018 році його призначили заступником командувача морської піхоти України, а 2023 року - начальником Військової академії Одеси.

Теги:
Україна
військові
ЗСУ
Військові новини
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