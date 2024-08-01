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Головна Війна з Росією Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що "шахед" цілеспрямовано пошкодив його будинок на Київщині
Оновлено

Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що "шахед" цілеспрямовано пошкодив його будинок на Київщині

Катерина Єсікова
1 серпня, 2024 четвер
13:40
Війна з Росією Наслідки атаки на Київщині

Уночі 1 серпня уламки "шахеда" впали та пошкодили будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова у Київській області. Сам він каже про цілеспрямоване влучання

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Спершу про це повідомили "Українська правда", "РБК-Україна" та OBOZ.UA із посиланням на власні джерела.

Російська армія вночі намагалася атакувати Київщину ударними БПЛА "Шахед". Унаслідок падіння уламків постраждали дві людини. Натомість ЗМІ із посиланням на правоохоронні органи пишуть, що йдеться про опозиціонера Іллю Пономарьова та його дружину.

Водночас сам Пономарьов прокоментував ситуацію у соціальних мережах, проте не надав жодних подробиць.

"Сьогодні в мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною і найбільш успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм! Подробиці напишу пізніше", - написав він.

Уже пізніше опозиціонер повідомив в етері каналу "Київ24", що росіяни другий день поспіль намагалися атакувати його будинок.

Натомість він вважає, що атаку була цілеспрямованою, а на будинок впали не уламки - влучив сам дрон: "Він дуже характерно лунає, дуже гучно. Потім він прилетів і вибухнув прямо під вікном. Він не був збитий. Тут 100% впевнено кажу, що він не був збитий, по ньому ППО взагалі не працювала".

Що відомо про Пономарьова

Ілля Пономарьов - російський опозиційний діяч і колишній член фракції партії "Справедлива Росія" в Держдумі РФ.

У 2014 році він був єдиним депутатом, який голосував проти анексії Криму та "приєднання" його до Росії. Згодом він переїхав до України. 

 Натомість вже у 2019 році Пономарьов отримав українське громадянство.

Теги:
Росія
Київщина
безпілотник
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