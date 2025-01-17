Умєров: нова військова допомога від Італії вже прямує до України
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із колегою з Італії Гвідо Крозетто у Києві. Вони домовилися про посилення оборонної співпраці між нашими державами
Про це Умєров повідомив у телеграм.
"Головна новина – черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України. Це сучасне озброєння, яке допоможе нашим воїнам завдавати потужних ударів по ворогу", - наголосив український міністр.
Умєров та Крозетто також обговорили об’єднання зусиль у сфері оборонної промисловості: запланували запуск спільних підприємств та інші ініціативи для підтримки українського оборонного комплексу.
Очільник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов поділився з італійськими колегами актуальною інформацією про ситуацію на полі бою та наміри ворога, а Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив пріоритетні потреби армії.
Зазначається, що Крозетто підтвердив рішучу підтримку України з боку Італії та наголосив на важливості розширення формату "Рамштайн".
"Щиро дякую італійському народові та уряду за їхню незмінну підтримку. Окрема подяка пану Крозетто за його лідерство та ефективну співпрацю", - резюмував Умєров.
- У четвер, 16 січня, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув з офіційним візитом до столиці України.
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