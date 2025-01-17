Умєров: нова військова допомога від Італії вже прямує до України

Про це Умєров повідомив у телеграм.

"Головна новина – черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України. Це сучасне озброєння, яке допоможе нашим воїнам завдавати потужних ударів по ворогу", - наголосив український міністр.



Умєров та Крозетто також обговорили об’єднання зусиль у сфері оборонної промисловості: запланували запуск спільних підприємств та інші ініціативи для підтримки українського оборонного комплексу.



Очільник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов поділився з італійськими колегами актуальною інформацією про ситуацію на полі бою та наміри ворога, а Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив пріоритетні потреби армії.



Зазначається, що Крозетто підтвердив рішучу підтримку України з боку Італії та наголосив на важливості розширення формату "Рамштайн".

"Щиро дякую італійському народові та уряду за їхню незмінну підтримку. Окрема подяка пану Крозетто за його лідерство та ефективну співпрацю", - резюмував Умєров.