Уночі РФ атакувала Україну 20 "шахедами": сили ППО знищили 11 ворожих дронів

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що ворог запустив 20 БПЛА типу Shahed-131/136 з Курської області в Росії.

"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних", - йдеться у повідомленні.

Натомість очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що ворог випустив щонайменше 15 ворожих безпілотників у бік області, частину із них збили сили ППО.