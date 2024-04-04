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Уночі РФ атакувала Україну 20 "шахедами": сили ППО знищили 11 ворожих дронів

4 квітня, 2024 четвер
09:36
Війна з Росією Сумщина, шахеди, ППО, обстріл

Російська окупаційна армія у ніч проти 4 квітня намагалася атакувати територію України 20 безпілотниками. Українська ППО знищила 11 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що ворог запустив 20 БПЛА типу Shahed-131/136 з Курської області в Росії. 

"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних", - йдеться у повідомленні.

Натомість очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що ворог випустив щонайменше 15 ворожих безпілотників у бік області, частину із них збили сили ППО. 

  • У ніч на 4 квітня російська армія атакувала "шахедами" схід України. У Харкові пролунали декілька вибухів, є влучання у багатоповерхівку, загинули троє рятувальників і цивільна.
Теги:
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Харківщина
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