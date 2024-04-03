Уночі РФ запустила по Україні 4 "шахеди": українська ППО знищила їх усі

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що ворог запустив 4 БПЛА Shahed-136/131 із району Приморсько-Ахтарська.

"Шахеди" були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, вночі ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300.