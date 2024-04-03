Уночі РФ запустила по Україні 4 "шахеди": українська ППО знищила їх усі
У ніч проти 3 березня російська окупаційна армія запустила по території України 4 безпілотники. Натомість українські бійці знищили усі дрони
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що ворог запустив 4 БПЛА Shahed-136/131 із району Приморсько-Ахтарська.
"Шахеди" були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, вночі ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300.
- Ввечері 2 квітня російська армія запустила ударні безпілотники по території України. Більше про атаку читайте тут!
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