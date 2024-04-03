Росія запустила "шахеди" по території України в ніч на 3 квітня
Ввечері 2 квітня російська армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
О 23:06 загрозу застосування ударних БПЛА було оголошено у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Рух дронів із Запорізької області у північно-західному напрямку.
Пізніше ПС заявили про БПЛА з Дніпропетровщини у напрямку Харківської області.
О 0:23 стало відомо про рух БПЛА типу Shahed з Херсонської у напрямку Миколаївської області.
Також загрозу застосування ударних БПЛА було оголошено у Полтавській та Кіровоградській областях.
Дрони на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградської області.
О 1:23 БПЛА з Кіровоградської та Полтавської областей попрямували у напрямку Черкаської у західному напрямку.
О 2:25 ПС поінформували про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку й загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Згодом відбулись пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині.
О 2:52 на Вінниччині оголосили загрозу ударних БПЛА.
Згодом безпілотники на півдні Київщини полетіли у напрямку Вінниччини.
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