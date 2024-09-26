Уночі сили ППО знищили 4 ракети та 66 "шахедів"
У ніч проти 26 вересня російський ворог запустив по території України ракети різного типу та безпілотники. Сили ППО знищили 4 керовані авіаційні ракети та 66 дронів
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, ворог атакував Сумську область двома ракетами невстановленого типу із Білгородської області. Також під удар потрапила Одещина - РФ запустила по регіону 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 з акваторії Чорного моря.
Крім цього, окупанти випустили по Україні 78 ударних БПЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська, Орла та Курська.
У результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БПЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. Також один дрон повернувся в Росію. Ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.
- Увечері середи, 25 вересня, Росія вкотре атакувала територію України групами безпілотників. Протягом ночі вибухи лунали в Києві. Також окупанти атакували Запоріжжя та Івано-Франківськ.
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