Уночі та вранці сили ППО збили 42 ворожих БПЛА та 4 ракети

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

З 21:00 18 жовтня російські окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами з акваторії Чорного моря, а також ударними БПЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська РФ.

Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід понад 100 повітряних цілей: до 98 ворожих БПЛА та 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Станом на 12:00 сили ППО збили 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 42 ворожих БПЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях.

У Повітряних силах додали, що 46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено, інформація щодо збиття або падіння уточнюється та оновлюється. Кілька ворожих БПЛА - ще в повітряному просторі України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.