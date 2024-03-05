Ураження корвета "Сергій Котов": військовий експерт Коваленко вказав на слабкі сторони кораблів ЧФ РФ
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" повідомив, що російські військові кораблі не мають ефективної ППО
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо"
Коментуючи атаку на патрульний корабель РФ "Сергій Котов" Коваленко зазначив, що такі кораблі мають можливість розміщувати на своєму борту гелікоптери такого типу, як наприклад, Ка-29.
"От і цього разу на борту був саме гелікоптер Ка-29. Як зазначав представник української розвідки Андрій Юсов, на самому кораблі планувалося розміщення зенітно-ракетного комплексу. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси сухопутного типу ЗРК “Тор-М2”", - зауважив він.
Після знищення ракетного крейсера "Москва", Чорноморський флот втратив не тільки право називатися флотом, каже Коваленко.
"На російських військових кораблях вони втратили ще й основну свою морську протиповітряну оборону. Тоді росіяни почали масово встановлювати на кораблі зенітно-ракетні комплекси ЗРК “Тор-М2” на тому майданчику, де повинні були розміщуватись гелікоптери", - зазначив військовий експерт.
За його словами, російські військові кораблі не мають достатньо ефективної ППО, вона в них не інтегрована, обмежена.
"Тому коли ми говоримо про удари ракетною зброєю чи дронами, росіяни не захищені з повітря", - сказав він.
- Нагадаємо, уночі вівторка, 5 березня, українські військові за допомогою морських дронів знищили патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов" у тимчасово окупованому Криму. Серед екіпажу є загиблі та поранені.
- У Defence Express про подробиці ураження корабля РФ "Сергій Котов".
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