Уряд підтримав законопроєкт про посилення захисту прав військових, котрі повідомляють про корупцію

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Основні зміни:

військові зможуть повідомляти про корупцію уповноваженим особам чи напряму до НАЗК;

їм надається право обирати зручний канал повідомлення;

не обов’язково доповідати про порушення безпосередньому командиру.

Законопроєкт має забезпечити надійний захист викривачів від переслідувань і зміцнити антикорупційні механізми в армії.

"Мета змін – підвищити прозорість у Силах оборони, гарантувати кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску. Це ще один крок до створення ефективної та сучасної армії, в якій немає місця корупції чи зловживанням", - сказав міністр оборони Денис Шмигаль.