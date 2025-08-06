Уряд підтримав законопроєкт про посилення захисту прав військових, котрі повідомляють про корупцію
Уряд підтримав законопроєкт, який посилює захист військових, котрі повідомляють про корупцію. Його мета — зробити армію прозорішою та гарантувати безпечний механізм викриття порушень
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Основні зміни:
- військові зможуть повідомляти про корупцію уповноваженим особам чи напряму до НАЗК;
- їм надається право обирати зручний канал повідомлення;
- не обов’язково доповідати про порушення безпосередньому командиру.
Законопроєкт має забезпечити надійний захист викривачів від переслідувань і зміцнити антикорупційні механізми в армії.
"Мета змін – підвищити прозорість у Силах оборони, гарантувати кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску. Це ще один крок до створення ефективної та сучасної армії, в якій немає місця корупції чи зловживанням", - сказав міністр оборони Денис Шмигаль.
- У застосунку Армія+ з’явився новий навчальний курс під назвою "Стоп корупція. Уповноважені".
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