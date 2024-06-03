Уряд Швейцарії проголосував проти виділення допомоги Україні у розмірі майже $6 млрд

Про це повідомляє Reuters.

З 28 голосами "проти" і 15 "за", законодавці проголосували проти пакета в 15 млрд франків, який складався з 10,1 млрд франків для збройних сил Швейцарії і 5 млрд франків допомоги Україні.

Зазначається, що поразка законопроєкту була очікувана, особливо проти цього були законодавці правого боку.

Законодавці стверджували, що пакет порушує так зване положення про "боргове гальмо" у Швейцарії, і відхилили його за два тижні до того, як швейцарський уряд має провести саміт високого рівня, спрямований на допомогу у встановленні миру в Україні.

Пакет, який у квітні підтримав окремий парламентський комітет, був задуманий як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та "мир у Європі" через війну, яку Росія веде проти України. Допомога Україні була спрямована на підтримку реконструкції та ремонту побутової інфраструктури в країні.