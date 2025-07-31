Уряд спростив обіг та використання в оборонному виробництві вибухових матеріалів

Про це інформує Міноборони.

Зазначено, що уряд ухвалив постанову № 902 "Деякі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів", якою унормував окремі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для забезпечення потреб Сил оборони в умовах воєнного стану.

Зокрема, документ затверджує порядок виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів та визначає алгоритми та механізми таких процедур.

"У постанові № 902 зазначено, що підприємства, які вже отримали статус виробника боєприпасів, вибухових речовин, відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту (затвердженого постановою КМУ №763), продовжують свою діяльність. Це гарантує, що вже запущені виробничі процеси не зупиняться", - йдеться у повідомленні.

Також, відповідно до постанови, для виробників боєприпасів і вибухових речовин продовжили дію свідоцтв на зберігання вибухових матеріалів військового призначення, які були видані раніше. Відтак, їм не доведеться проходити бюрократичні процедури знову. Крім того, уряд усунув адміністративні бар'єри для виробників боєприпасів, щоб підприємства, які мають необхідні технології та компетенції оперативно розгортати виробництво.

"Важливе уточнення – будь-які вибухові матеріали промислового призначення (навіть мисливський порох), що використовуються для створення боєприпасів для Сил оборони, класифікуються як вибухові матеріали військового призначення. Це спрощує їх обіг та використання в оборонному виробництві", - додали в Міноборони.