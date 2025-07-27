Україна масштабуватиме власне виробництво вибухівки, - Свириденко
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна планує масштабувати власне виробництво вибухівки всередині країни
Про це міністерка розповіла, підбиваючи підсумок тижня роботи нового уряду.
За її словами, разом із міністерством цифрової трансформації вже запущено новий грантовий конкурс у межах Brave1.
"Наша мета – щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні. Системно і в потрібних обсягах", - зазначила прем'єрка.
Свириденко наголосила, що новий уряд визначив чотири ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки та відбудова.
- Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення Україна наростила виробництво зброї у 35 разів.
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