Україна масштабуватиме власне виробництво вибухівки, - Свириденко

Про це міністерка розповіла, підбиваючи підсумок тижня роботи нового уряду.

За її словами, разом із міністерством цифрової трансформації вже запущено новий грантовий конкурс у межах Brave1.

"Наша мета – щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні. Системно і в потрібних обсягах", - зазначила прем'єрка.

Свириденко наголосила, що новий уряд визначив чотири ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки та відбудова.