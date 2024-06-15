"Усі будуть залучені до національного спротиву": речник "Легіону Свободи" Денисов про мету виходу ЗСУ на державні кордони 91-го
Перспективою ЗСУ є не війна на виснаження, а перемога України, вихід на кордони 91-го, розвал і капітуляція РФ
Про це розповів речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов у етері телеканалу "Еспресо".
"Для виходу ЗСУ на державні кордони 91-го потрібно накопичувати ресурси. Ми маємо заручатися підтримкою цивілізованого світу, розвивати власні оборонні потужності, постійного готувати свій особовий склад і населення до того, що всі будуть залучені до національного спротиву. Нікому не вдасться відсидітись. Усі мають бути готові", - зазначив він.
Сьогодні деякі свободівці, які вже демобілізовані з військової служби, в силу різних обставин, активно займаються військово-патріотичним виховання молоді в Запоріжжі. Вони готують цивільне населення до національного спротиву, розповів Денисов.
"Свободівці спілкуються однією мовою з молоддю, розповідають про свою мотивацію, про те, якого ворога вони бачили на фронті. Якщо не спинити противника, він прийде в домівки цієї дітвори. Вони працюють з молоддю, викладають їм основу володіння зброєю, засобами захисту, тими ж самими турнікетами. Тобто готують цивільне населення до національного спротиву і говорять правду. Всі мають об'єднатися. Це така ділянка, де кожному знайдеться робота за його здібностями, знаннями, вмінню і досвіду, з метою звільнення всіх територій, перемоги в цій війні, капітуляції і розвалу Російської Федерації", - додав він.
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