Громадський діяч Пекар озвучив три ймовірні сценарії розвитку війни Росії в Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Є речі, які ми знаємо про війну, і для того не треба бути воєнним експертом. Перша річ, яку ми точно знаємо про війну, що Росія обрала стратегію війни на виснаження не тільки, бо РФ вірить, що має більше ресурсів ніж Україна, а ще знає, що Україна залежна від підтримки союзників. Союзники є демократичними країнами, отже, рано чи пізно у них може помінятися влада на менш прийнятну щодо підтримки України. Друга річ, яку ми знаємо про війну, що попри всі зусилля Росія не може значно просунутися на фронті, майже півтора року російські здобутки є дуже обмеженими попри важкі українські втрати й на порядок більші російські", - пояснив громадський діяч.

Пекар додав, третя річ - це те, що західні союзники продовжують боятися українських поразок і перемоги, бо друге асоціюється у них з розпадом Росії, безконтрольним розповсюдженням атомної зброї, кризою біженців, гуманітарною катастрофою та посиленням Китаю.

"З цих трьох речей випливає якими можуть бути сценарії продовження і завершення війни для нас. Найгірший сценарій - це продовження війни на виснаження аж до того моменту допоки наші союзники рано чи пізно не втомляться нас підтримувати. Найкращий сценарій - коли нам вдається переконати наших союзників, що наша перемога - це їхня перемога, наша поразка - це їхня поразка, а розпад Росії не є поганою річчю, він є, по-перше, неминучим, а, по-друге, якщо він контрольований, то несе нашим союзникам тільки виграш і переваги", - наголосив Пекар.

Як пояснив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, третім є проміжний сценарій - замороження війни.

"Це не є хороший сценарій, бо ми знаємо, що імперія завжди повертається, щоб не було жодних ілюзій, імперія повертається після будь-якого перемир'я і це означає, що це перемир'я триватиме 3-5 років, максимум 7 і Росія повернеться. Тоді питання, а хто краще скористається тим часом для підготовки - Росія, яка буде готуватися весь цей час до наступного дня, чи Україна, яка або буде готуватися, або змарнує час залежно від того хто перемагатиме, який порядок денний, які кандидати перемагатимуть на виборах, що будуть проводитися після того, як воєнний стан закінчиться", - підсумував Пекар.