Чому війну Росії проти України не вийде завершити за "корейським сценарієм": пояснює історик Тімоті Гартон Еш
Стратегія Кремля не передбачає існування на окупованих територіях ані української державності в будь-якій формі, ані українського народу як такого, що повністю унеможливлює припинення бойових дій за так званим корейським чи німецьким післявоєнним сценарієм
Такої думки дотримується історик з Оксфордського університету Тімоті Гартон Еш й вона була ним озвучена під час спілкування з українськими журналістами на Х Львівському медіафорумі. Текст інтерв'ю вийшов 9 червня 2024 року на харківському порталі "Думка".
За словами вченого, на Заході є частина еліт, яка готова тиснути на Україну аби змусити поступитися частиною земель на користь моделі поділу країни за аналогією ФРН-НДР періоду холодної війни. Як наголосив Еш, їхня аргументація виглядатиме наступним чином:
"Не все йде добре, ми вже стільки дали, а це вже два роки триває, а в Газі є проблеми і є купа інших проблем. Нам потрібно перевизначити, що таке перемога". Ось так цей аргумент звучатиме. І нам потрібно, цитую: "Вийти на мир десь станом на сьогоднішній розподіл територій, а тоді Україна буде, як Західна Німеччина у час холодної війни. Ви будете безпечною, процвітаючою, заможною європейською демократією. І буде східна Україна, як колись була Східна Німеччина. А десь там, за кілька десятиліть ситуація зміниться і ви об’єднаєтеся".
Однак, прихильники такого підходу, зазначив історик, не враховують політики РФ на окупованих українських територіях та не розуміють дійсного ставлення країни-агресорки до всього українського.
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"Але ж це Північна Корея, наче. Навіть гірше, ніж Північна Корея. Бо в Північній Кореї Корея залишається Кореєю. А Східна Німеччина залишалася Німеччиною, я там жив (під час навчання у Вільному університеті Берліна, що в західній частині міста, - ред.), там все було по-німецьки. Ви краще за мене знаєте, що відбувається на окупованих територіях України. Це терор, русифікація, системна русифікація. Отже, цілковито хибно вважати, що східна Україна буде як Східна Німеччина в холодній війні", - заявив британець.
Мало того, додав Тімоті Гартон Еш, внутрішньополітичне, економічне та соціальне становище у такій "розколотій Україні" буде, як висловився історик, "нестабільним" та "неприємним".
"Якщо ви осмислите, як би було жити в розколотій Україні з чинним розподілом території, з нестабільною ситуацією, я думаю, ви зі мною погодитеся, що політика в Україні буде дуже неприємною. Це буде гірке розчарування, гірка злість. Будуть винити і Зеленського, і уряд, і так само буде образа і біль на Захід", - пояснив дослідник.
Окрім того, за описаних вище умов до українських жінок на Заході поїдуть чоловіки, членство в НАТО більше не розглядатиметься, а членство у ЄС перетвориться на віддалену перспективу.
- 15–16 червня на швейцарському курорті Бюрґеншток неподалік міста Люцерн за ініціативи України пройде саміт миру, покликаний згуртувати міжнародне співтовариство задля тиску на країну-агресорку. Участь у ньому підтвердили 107 країн та організацій.
- При цьому Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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