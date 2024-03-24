Усі кораблі Чорноморського флоту РФ будуть знищені найближчим часом, - військовослужбовець ЗСУ Варченко
Удар по Севастополю - чергове знищення російських командних пунктів та утилізація Чорноморського флоту РФ
Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко у етері телеканалу "Еспресо".
"Це вкотре підтверджує, що Росії не вдасться уникнути справедливого покарання. Великі десантні кораблі, маленькі кораблі, ті, що несуть на собі ракетне озброєння і кораблі управління РФ будуть знищені найближчим часом, вони будуть добиті", - зазначив він.
Коментуючи успішний удар ЗСУ по військових обʼєктах росіян у Севастополі увечері 23 березня, Варченко зазначив, що зараз РФ з усіх сил шукає способи, що робити з цими кораблями. Там розуміють, що країна певною мірою замкнута з цією Чорноморською флотилією.
"Чорноморська флотилія зараз активно думає куди їй втекти. А управління Чорноморського флоту, переміщаючись з місця на місце, думає як їм залишитися живими. Але вони так само розуміють, що навіть якщо зараз їм фізично вдасться залишитися живими, вони будуть відповідати через міжнародну юстицію за злочини в Україні. А те що, вони хочуть відплатити Україні, це вже і так триває 10 років. Не думаю, що росіяни знайдуть якісь нові варіанти, як ще дошкульніше завдавати ударів по Україні", - сказав він.
Чорноморський флот це вже флотилія. Хоча зовсім нещодавно Чорноморським флотом РФ ще можна було лякати всі країни, які знаходяться у Чорноморському басейні, зауважив Варченко.
"Чорноморський флот РФ зараз глибоко замаскований у бухтах Криму. Абсолютна більшість, звичайно, повтікали і намагаються ховалися по східному узбережжю Чорного моря, в тому числі, використовуючи окуповані Росією території Абхазії", - додав він.
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Увечері 23 березня росіяни заявили про нібито роботу ППО у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також кажуть про пошкодження транспортної інфраструктури.
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