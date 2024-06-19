"Усі країни мають дізнатись про злочини Києва проти дітей": фейки та маніпуляції росЗМІ за 19 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російські медіа запустили 19 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 червня російські ЗМІ запустили маніпуляцію та дезінформацію.
Маніпуляція: Спікер російської держдуми Володін заявив: "Доповідь про злочини Києва проти дітей необхідно направити до парламентів усіх країн світу".
Спростування: Саме Росія вбиває українських дітей, саме РФ займається їх незаконною депортацією. Саме Росія вчиняє злочини проти дітей. Заява Володіна – це всього лише марна спроба перекласти відповідальність на Україну.
Дезінформація: Речниця МЗС РФ Захарова заявила: "Київський режим продовжує здійснювати терористичні акти, які націлені на знищення мирного населення, цивільної інфраструктури".
Спростування: Захарова використовує метод віддзеркалення, коли звинувачує Україну в тому, що робить армія окупантів на українській землі. Крім того, такими заявами російська представниця намагається демонізувати ЗСУ.
- Російська пропаганда також маніпулює словами речника Військово-Морських сил України Дмитра Плетенчука про знищення Кримського мосту.
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