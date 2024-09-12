В Єкатеринбурзі підпільники підірвали росгвардійців, які були причетні до організації катівень на ТОТ України, - ГУР
У російському Єкатеринбурзі підпільники у взаємодії з ГУР МО підірвали військових Росгвардії, які були причетні до організації катівень на окупованих територіях України
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
У середу, 11 вересня, в Єкатеринбурзі пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці Росгвардії.
"Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора", - йдеться у повідомленні.
У ГУР зазначили, що виготовлений вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг підпільники приховано розмістили біля КПП росгвардійців.
У результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад. Також пошкоджень зазнала автомобільна техніка росіян.
Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги. Крім того, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації.
- Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР знищили російський бойовий літак Су-30СМ.
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