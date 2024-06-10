В ISW назвали населені пункти на Запоріжжі та Херсонщині, поблизу яких тривають позиційні бої
У неділю, 9 червня, позиційні бої тривали поблизу Роботиного, Вербового та Малої Токмачки на Запоріжжі й поблизу Кринок і на островах у дельті Дніпра на Херсонщині
Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
Згідно з повідомленнями, 9 червня на заході Запорізької області тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.
Бої тривали поблизу Роботиного, східніше він нього - поблизу Вербового й на північному сході - біля Малої Токмачки.
За словами російського мілблогера, сили РФ намагаються закріпитися на півночі Роботиного у зв'язку з постійними обстрілами з української артилерії та безпілотників.
Аналітики з ISW додали, що на цьому напрямку діють підрозділи російського 291-го мотострілецького полку (42-га мотострілецька дивізія, 58-ма загальновійськова армія, Південний військовий округ).
Крім того, 9 червня позиційні бої тривали на східному березі Херсонської області поблизу Кринок та на островах у дельті Дніпра.
Як стверджують деякі російські мілблогери, є непідтверджені повідомлення про те, що українські війська відійшли з Кринок.
Натомість інші російські мілблогери заявляють, що українські війська зберігають присутність у цьому населеному пункті.
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Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на фронті в Україні щонайменше 1190 військових і десятки одиниць своєї техніки.
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