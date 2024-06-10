В ISW назвали населені пункти на Запоріжжі та Херсонщині, поблизу яких тривають позиційні бої

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з повідомленнями, 9 червня на заході Запорізької області тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Бої тривали поблизу Роботиного, східніше він нього - поблизу Вербового й на північному сході - біля Малої Токмачки.

За словами російського мілблогера, сили РФ намагаються закріпитися на півночі Роботиного у зв'язку з постійними обстрілами з української артилерії та безпілотників.

Аналітики з ISW додали, що на цьому напрямку діють підрозділи російського 291-го мотострілецького полку (42-га мотострілецька дивізія, 58-ма загальновійськова армія, Південний військовий округ).

Крім того, 9 червня позиційні бої тривали на східному березі Херсонської області поблизу Кринок та на островах у дельті Дніпра.

Як стверджують деякі російські мілблогери, є непідтверджені повідомлення про те, що українські війська відійшли з Кринок.

Натомість інші російські мілблогери заявляють, що українські війська зберігають присутність у цьому населеному пункті.