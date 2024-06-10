Літак, 10 танків і понад 1100 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на фронті в Україні щонайменше 1190 військових і десятки одиниць своєї техніки
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 519 750 (+1190) осіб,
- танків ‒ 7879 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 15 144 (+13) од,
- артилерійських систем – 13 644 (+51) од,
- РСЗВ – 1098 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 837 (+1) од,
- літаків – 358 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 010 (+28) од,
- крилатих ракет ‒ 2278 (+1) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 618 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2267 (+14) од.
У суботу, 8 червня, на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, що розташований за 589 у км від лінії бойового зіткнення, був уражений багатоцільовий російський винищувач Су-57.
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