Літак, 10 танків і понад 1100 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 519 750 (+1190) осіб,

танків ‒ 7879 (+10) од,

бойових броньованих машин - 15 144 (+13) од,

артилерійських систем – 13 644 (+51) од,

РСЗВ – 1098 (+1) од,

засобів ППО ‒ 837 (+1) од,

літаків – 358 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 010 (+28) од,

крилатих ракет ‒ 2278 (+1) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 618 (+56) од,

спеціальної техніки ‒ 2267 (+14) од.

У суботу, 8 червня, на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, що розташований за 589 у км від лінії бойового зіткнення, був уражений багатоцільовий російський винищувач Су-57.