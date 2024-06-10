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Війна з Росією: хроніка
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Інфографіка

Літак, 10 танків і понад 1100 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні

10 червня, 2024 понедiлок
07:42
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на фронті в Україні щонайменше 1190 військових і десятки одиниць своєї техніки

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 10.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 519 750 (+1190) осіб,
  • танків ‒ 7879 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 15 144 (+13) од,
  • артилерійських систем – 13 644 (+51) од,
  • РСЗВ – 1098 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 837 (+1) од,
  • літаків – 358 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 010 (+28) од,
  • крилатих ракет ‒ 2278 (+1) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 618 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2267 (+14) од.

У суботу, 8 червня, на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, що розташований за 589 у км від лінії бойового зіткнення, був уражений багатоцільовий російський винищувач Су-57.

Теги:
Росія
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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