В ISW оцінили, скільки квадратних кілометрів РФ захопила з початку 2024 року

Про це йдеться у звіті.

Попри значні успіхи ворога на початку травня, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов дуже переоцінив успіхи РФ в Україні з початку 2024 року. 31 травня Бєлоусов заявив, що російські війська захопили 880 квадратних кілометрів у 2024 році.

"Однак ISW виявила докази, які підтверджують, що російські війська захопили лише приблизно 752 квадратних кілометрів у 2024 році", - йдеться у повідомленні.