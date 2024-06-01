В ISW оцінили, скільки квадратних кілометрів РФ захопила з початку 2024 року
За даними Інституту вивчення війни, з початку 2024 року російська окупаційна армія захопила близько 752 квадратних кілометрів території України
Про це йдеться у звіті.
Попри значні успіхи ворога на початку травня, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов дуже переоцінив успіхи РФ в Україні з початку 2024 року. 31 травня Бєлоусов заявив, що російські війська захопили 880 квадратних кілометрів у 2024 році.
"Однак ISW виявила докази, які підтверджують, що російські війська захопили лише приблизно 752 квадратних кілометрів у 2024 році", - йдеться у повідомленні.
- Протягом доби на фронті зафіксовано 70 боєзіткнень, найнапруженіше зараз на Покровському напрямку: там тривають 11 із 24 боїв.
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