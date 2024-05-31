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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Від початку доби відбулося 26 боєзіткнень, на Курахівському напрямку триває бій поблизу Костянтинівки, - Генштаб

Від початку доби відбулося 26 боєзіткнень, на Курахівському напрямку триває бій поблизу Костянтинівки, - Генштаб

31 травня, 2024 п'ятниця
12:09
Війна з Росією ЗСУ, військові

На Харківському напрямку з початку доби агресор активних дій не проводив, а на Покровському напрямку ворог здійснив вже чотири спроби відтіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли України

Протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням 22 ракет, 64 авіаудари із застосуванням 97 КАБів, здійснили понад три тисячі обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 123 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Від початку цієї доби вже відбулося 26 бойових зіткнень. Російські загарбники здійснили один ракетний удар з використанням шести ракет, три авіаційні удари із застосуванням чотирьох КАБів,  24 рази атакували дронами-камікадзе, понад 450 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти, у тому числі чотири – із застосуванням РСЗВ. 

У ніч на 31 травня 2024 року противник атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області (РФ), Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області (РФ), а також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed" з району Єйська (РФ).

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" у межах Київської, Запорізької і Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку з початку доби агресор активних дій не проводив. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі. 
За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 152 окупанти. Крім того, наші воїни знищили два танки, дві артилерійські системи, 10 БпЛА та стільки ж автомобілів. Пошкоджено один танк, бойову броньовану машину, артилерійську систему та п’ять автомобілів. 

На Куп’янському напрямку від початку доби відбито одну ворожу атаку поблизу Новоєгорівки. Тривають бої в районах Петропавлівки, Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.
За минулу добу на Куп’янському напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 82 особи. Знищено один танк, артилерійську систему, два автомобілі та станцію РЕБ "Серп-ВС5". Пошкоджено бойову броньовану машину та п’ять артсистем противника.

На Лиманському напрямку російські  загарбники намагаються атакувати неподалік Діброви. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки. 

На Сіверському напрямку тривають бої в районі Берестового. Тричі ворог намагався прорватися в напрямку Виїмки. Успіху не мав. Втрат позицій не допущено. 

На Краматорському напрямку з початку доби відбито дві спроби противника наблизитися до Часового Яру. Підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час ворог здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позицій. Тривають бойові дії поблизу населених пунктів Калинове, Новоселівка Перша та Невельське. Відбито атаку в районі Новолександрівки.

На Курахівському напрямку триває бій  поблизу Костянтинівки. Ситуація  залишається під контролем Сил оборони. 

На Оріхівському напрямку відбито 3 штурмові дії противника в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки.

Удари ЗСУ по окупантах

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 21 район зосередження особового складу, один засіб ППО та дві артилерійські системи противника. А вже з початком цієї доби наші ракетні війська нанесли успішні удари по паромній переправі та нафтовому терміналу в Краснодарському краї. 

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні щонайменше 1390 військових, 18 танків і 39 артилерійських систем.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Харківщина
Покровськ
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