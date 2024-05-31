Сили оборони ліквідували 1390 окупантів, 18 танків і 39 артсистем
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні щонайменше 1390 військових, 18 танків і 39 артилерійських систем
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 507 650 (+1390) осіб,
- танків ‒ 7728 (+18) од,
- бойових броньованих машин - 14 935 (+22) од,
- артилерійських систем – 13 140 (+39) од,
- РСЗВ – 1088 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 815 (+0) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 587 (+55) од,
- крилатих ракет ‒ 2229 (+7) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 905 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2164 (+11) од.
У ніч з 30 на 31 травня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України, під ранок вдарили по Києву ракетами.
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