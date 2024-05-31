Росія атакувала Україну "шахедами". ППО працювала на Київщині. Ситуація у ніч на 31 травня
У ніч з 30 на 31 травня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Про рух "шахедів" з південного напрямку стало відомо близько 21:00.
Ударні БПЛА рухались вектором через Запорізьку, Дніпропетровську у Кіровоградську область.
Після 1:00 стало відомо про нову групу "шахедів" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини. Ближче до 2:00 "шахеди" фіксувались на Кіровоградщині.
Після 3:00 повітряну тривогу оголосили у Києві. В ОВА відзвітували про роботу ППО.
- У ніч з 30 на 31 травня російські терористи обстріляли житловий район Харкова. Є постраждалі та загиблі.
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