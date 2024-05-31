РФ влучила по 5-поверхівці у Харкові, під завалами можуть бути люди

Про обстріл повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Інформація про вибухи у Харкові зʼявилась близько 23:50. Відомо, що росіяни обстріляли район житлової забудови. Фіксують 2 прильоти.

"На жаль, потрапляння у багатоквартирний житловий будинок. Є руйнування і пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - пише Терехов 00:09.

Повторний вибух прогримів о 00:15. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни влучили по 5-поверхівці, під завалами можуть бути люди.

Терехов о 0:24: попередньо повторні прильоти туди ж, куди й перші "приходи".

У ОВА повідомили, що станом на 0:30 відомо про одного постраждалого - він госпіталізований до медичної установи. Згодом кількість постраждалих збільшилася до восьми людей.

Станом на 1:10 відомо про 12 постраждалих.

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