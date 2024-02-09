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Війна з Росією: хроніка
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В ISW підрахували обсяг допомоги, яку отримала Україна від початку великої війни з РФ

9 лютого, 2024 п'ятниця
05:30
Війна з Росією

Україна отримала від союзників США у всьому світі, включаючи Америку, Європу та Азію допомогу у розмірі понад 178 млрд доларів

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Допомога Україні від країн Європи

ЄС та його держави-члени надали Україні 148,5 млрд доларів (138 млрд євро), включаючи нещодавно оголошений пакет підтримки у розмірі 54 млрд доларів (50 млрд. євро).

Сполучене Королівство пообіцяло виділити 15,1 млрд доларів на загальну підтримку України з лютого 2022 року, з яких 9 млрд доларів призначено для військової допомоги.

У лютому 2023 року Норвегія досягла багаторічної угоди з Україною про програму підтримки, яка надасть Україні 7 млрд доларів у період з 2023 по 2027 рік.

Норвегія зобов'язалася виділяти Україні близько 1,4 млрд доларів на рік і вже надала Україні близько мільярда доларів у 2022 році та близько 1,9 млрд доларів у 2023 році.

У рамках зміцнення співпраці між Туреччиною та Україною провідний турецький виробник безпілотних літальних апаратів "Baykar" у вересні 2023 року анонсував відкриття нового підприємства з виробництва БПЛА та сервісного центру для обслуговування безпілотників "Bayraktar TB2".

Планується, що завод та сервісний центр розпочнуть роботу до початку 2025 року.

Північна Македонія відправила Україні 10 партій військової допомоги, включаючи військову техніку радянських часів станом на листопад 2023 року. Країна також навчає групи українських військовослужбовців та зобов'язалася продовжувати надавати підтримку Україні.

Допомога від Північної Америки

Канада виділила 1,8 млрд доларів на військову допомогу Україні з лютого 2022 року. Канадські військові також навчили близько 40 тисяч українських військових та співробітників служби безпеки з 2015 року, і Канада розширила цю програму до березня 2026 року.

Допомога Україні від країн Азії

Південна Корея розширює виробництво найважливіших 155-мм артилерійських снарядів для поповнення західних запасів та підтримки продовження постачання боєприпасів в Україну.

Японія пообіцяла виділити Україні 4,5 млрд доларів у грудні 2023 року. Японія також пообіцяла зробити додатковий внесок у розмірі 37 млн доларів до фонду НАТО для надання додаткової підтримки обороні України в січні 2024 року.

Допомога Австралії та Нової Зеландії

Австралія надала близько 590 млн доларів у загальному обсязі військової та гуманітарної допомоги Україні станом на кінець жовтня 2023 року.

Нова Зеландія надала Україні понад 48,7 млн доларів у вигляді військової та гуманітарної допомоги станом на липень 2023 року.

Теги:
Світ
допомога Україні
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