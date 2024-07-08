В ISW відзначили посилення спроможності українських операторів БпЛА з перехоплення російських дронів

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як стверджують аналітики, якщо ці технологічні інновації будуть успішно застосовані в широкому масштабі, вони зможуть дозволити українським військам послабити тиск на засоби протиповітряної оборони ближнього і середнього радіусу дії.

Так, на відео, опублікованому 1 червня, видно, як за допомогою безпілотників з видом від першої особи (FPV) українські сили вразили російський тактичний розвідувальний безпілотник "Зала" і розвідувальний безпілотник середнього радіусу дії "Орлан-10" у повітрі в районі Великої Новосілки.

Аналітики відзначають, що як Україна, так і Росія активно вдосконалюють свої технології ведення бойових дій з використанням дронів. Однак, хоча українська сторона демонструє ефективність використання FPV-дронів для знищення ворожих БПЛА, інформації про застосування аналогічних тактик росіянами поки що немає.

Натомість ефективне використання українцями недорогих FPV-дронів для знищення російських розвідувальних дронів може стати вирішальним фактором у протистоянні. Це дозволить зберегти дорогоцінні та дефіцитні системи ППО для перехоплення більш цінних цілей, таких як російські літаки.