В ISW відзначили посилення спроможності українських операторів БпЛА з перехоплення російських дронів
Українські оператори безпілотників демонструють зростаючу ефективність у перехопленні російських дронів, що здійснюють розвідку та завдання на великій відстані
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Як стверджують аналітики, якщо ці технологічні інновації будуть успішно застосовані в широкому масштабі, вони зможуть дозволити українським військам послабити тиск на засоби протиповітряної оборони ближнього і середнього радіусу дії.
Так, на відео, опублікованому 1 червня, видно, як за допомогою безпілотників з видом від першої особи (FPV) українські сили вразили російський тактичний розвідувальний безпілотник "Зала" і розвідувальний безпілотник середнього радіусу дії "Орлан-10" у повітрі в районі Великої Новосілки.
Аналітики відзначають, що як Україна, так і Росія активно вдосконалюють свої технології ведення бойових дій з використанням дронів. Однак, хоча українська сторона демонструє ефективність використання FPV-дронів для знищення ворожих БПЛА, інформації про застосування аналогічних тактик росіянами поки що немає.
Натомість ефективне використання українцями недорогих FPV-дронів для знищення російських розвідувальних дронів може стати вирішальним фактором у протистоянні. Це дозволить зберегти дорогоцінні та дефіцитні системи ППО для перехоплення більш цінних цілей, таких як російські літаки.
- Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень з артилерією, що робить дрони одним із пріоритетів для війська.
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