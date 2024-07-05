Кількість уражень дронами виходить на рівень із артилерією, - Сирський про пріоритетність розвитку БПЛА

Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський.

Він провів робочу зустріч за участі, за його словами, найуспішніших командирів бойових підрозділів БПЛА — Мадяра, Ахіллеса, Фармацевта, Флінта, Дима, Чарлі, Гуру, К-2 та інших. Деякі командири доєднались до нас онлайн у польових умовах, додав головком.

Сирський зазначив, що продовжується робота над масштабуванням досвіду успішного застосування на фронті всіх видів БПЛА.

"Наше завдання - технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них. Але найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових". - наголосив головком ЗСУ.

Він підкреслив, що безпілотні системи - одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня "і ми не маємо права відставати ані на крок".

"Маємо чіткий план дій. Спільна робота триває. Дякую усім, хто допомагає, тренує операторів дронів, виробляє і постачає дрони для Сил оборони!" - резюмував Сирський.

Фото: https://t.me/osirskiy