Кількість уражень дронами виходить на рівень із артилерією, - Сирський про пріоритетність розвитку БПЛА
В реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією, що робить дрони одним із пріоритетів для війська
Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський.
Він провів робочу зустріч за участі, за його словами, найуспішніших командирів бойових підрозділів БПЛА — Мадяра, Ахіллеса, Фармацевта, Флінта, Дима, Чарлі, Гуру, К-2 та інших. Деякі командири доєднались до нас онлайн у польових умовах, додав головком.
Сирський зазначив, що продовжується робота над масштабуванням досвіду успішного застосування на фронті всіх видів БПЛА.
"Наше завдання - технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них. Але найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових". - наголосив головком ЗСУ.
Він підкреслив, що безпілотні системи - одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня "і ми не маємо права відставати ані на крок".
"Маємо чіткий план дій. Спільна робота триває. Дякую усім, хто допомагає, тренує операторів дронів, виробляє і постачає дрони для Сил оборони!" - резюмував Сирський.
Фото: https://t.me/osirskiy
- Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє державі закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro.
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